Il Mostro di Firenze la miniserie oggi su Netflix | trama cast e produzione

Roma, 22 ottobre 2025 – Da oggi, 22 ottobre, è in streaming “ Il Mostro “, la nuova serie Netflix che racconta il “ Mostro di Firenze ” partendo dal primo duplice omicidio del 21 agosto 1968. Due corpi in un’auto, un’Alfa Romeo Giulietta bianca ferma accanto a un fosso, il lampeggiatore acceso, in una strada sterrata vicino al cimitero di Signa (Firenze). Un bambino addormentato sul sedile posteriore. Oggi quel bambino è un uomo di 63 anni, vive ai margini, e porta ancora addosso il peso di quella notte. Si chiama Natalino Mele, e fu l’unico testimone del primo duplice omicidio attribuito – molto tempo dopo – al “Mostro di Firenze”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

