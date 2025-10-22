Il Morvillo-Falcome presenta | La notte della moda in passerella creatività eleganza e talento
BRINDISI - Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 18, prenderà al via “La Notte della Moda – I Colori della Moda”, l’evento che mette in passerella la creatività, l’eleganza e il talento degli studenti e delle studentesse dell’indirizzo Moda dell’Ipsss “F. L. Morvillo Falcone – M. Bassi”.Una serata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
