La fine del mondo potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo. Solo l’idea di un’apocalisse imminente sta già facendo tremare studiosi, astrologi e appassionati di profezie. La nuova ondata di inquietudine nasce da un’inedita interpretazione delle celebri quartine di Nostradamus, l’enigmatico astrologo e medico francese del Cinquecento, le cui visioni sembrano oggi risuonare con inquietante precisione. A distanza di centinaia di anni dalla pubblicazione, l’opera Les Propheties, composta da centinaia di quartine enigmatiche, offre ancora oggi materia di studio e dibattito tra storici, appassionati di esoterismo e studiosi di geopolitica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Il mondo finisce nel 2025, ecco perché”. Nostradamus, l’agghiacciante profezia