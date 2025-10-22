Il monastero distrutto dal fuoco Già raccolti oltre 40mila euro

Oltre 40mila euro donati in meno di una settimana per le monache della Bernaga rimaste senza casa e per il loro monastero, che nella notte tra sabato e domenica della passata settimana è stato distrutto da un incendio. In più ci sono i 400mila euro annunciati da Marco Panzeri, sindaco della Valletta Brianza: la cifra non è stata ancora accreditata sui conti correnti della raccolta fondi organizzata dal parroco della comunità pastorale di Sant’Antonio Abate don Raffaele Lazzara, il responsabile del Fondo di comunità della Valletta Mauro Brivio, la presidente e il direttore della Fondazione comunitaria del Lecchese Maria Grazia Nasazzi e Paolo Dell’Oro e dallo stesso primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

