Il mistero della pipì dei serpenti svelato | ecco perché producono cristalli e come possono aiutarci
Molti rettili non fanno pipì, bensì eliminano cristalli solidi. Questo fenomeno, che potrebbe sembrare solo una curiosità biologica, nasconde in realtà meccanismi evolutivi sofisticati che potrebbero rivoluzionare il trattamento di patologie umane come i calcoli renali e la gotta. Un recente studio pubblicato sul Journal of the American Chemical Society ha analizzato l’urina solida di oltre 20 specie di rettili, svelando per la prima volta la composizione dettagliata di questi cristalli, noti scientificamente come urati. La ricerca, condotta dal team della dottoressa Jennifer Swift, rappresenta un passo importante nella comprensione di come questi animali riescano a gestire ed espellere sostanze cristalline senza subire danni, un processo che negli esseri umani causa invece condizioni dolorose e debilitanti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
