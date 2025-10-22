Nel terzo appuntamento con “La Pennicanza” di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda oggi 22 ottobre su Rai Radio2, si è partiti dalla politica e dai temi più “caldi”. “Il Governo ha tagliato il cinema. – ha affermato Fiorello – Pensiamo alla povera gente che ci lavora! Il cinema è cultura e la cultura non va tagliata: al limite va ignorata, come faccio io! ”. “Questi tagli si ripercuoteranno anche sulla tv e sulla fiction: – ha aggiunto – Sandokan ora lo girano a Capalbio! Anche la tigre sarà di quelle zone, pensate che si arrenderà da sola! ‘Il Paradiso delle Signore’? Cambierà anche quello: diventerà ‘Il Purgatorio delle Signore’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Il ministro Nordio ha detto che per un arresto bisogna avvisare l'arrestato 48 ore prima. Un applauso! Ha ragione, magari l'arrestato deve controllare i voli per Panama": così Fiorello