Forlì, 22 ottobre 2025 – E’ stata incoronata miglior barista a livello internazionale, Giulia Ruscelli, impiegata trentenne del Lovo Cafè di piazza Saffi: la forlivese ha vinto prima la semifinale e poi la finale dell’Espresso Italiano Champion 2025, competizione che raccoglie le diverse edizioni nazionali organizzate dallo stesso istituto. I migliori quattro, oltre alla stessa Giulia, erano una barista giapponese, un giovane filippino e uno proveniente dalla Corea del Sud. Giulia, che aveva già vinto le fasi nazionali della competizione lo scorso giugno, ha dovuto preparare quattro caffè espressi e quattro cappuccini in undici minuti (inclusi preparazione e pulitura delle machcine), ed è riuscita a completare la gara in dieci minuti e trenta secondi, addirittura in anticipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il miglior caffè del mondo è di una forlivese: “Così sono arrivata prima alla gara internazionale”