Il miglior caffè del mondo è di una forlivese | Così sono arrivata prima alla gara internazionale
Forlì, 22 ottobre 2025 – E’ stata incoronata miglior barista a livello internazionale, Giulia Ruscelli, impiegata trentenne del Lovo Cafè di piazza Saffi: la forlivese ha vinto prima la semifinale e poi la finale dell’Espresso Italiano Champion 2025, competizione che raccoglie le diverse edizioni nazionali organizzate dallo stesso istituto. I migliori quattro, oltre alla stessa Giulia, erano una barista giapponese, un giovane filippino e uno proveniente dalla Corea del Sud. Giulia, che aveva già vinto le fasi nazionali della competizione lo scorso giugno, ha dovuto preparare quattro caffè espressi e quattro cappuccini in undici minuti (inclusi preparazione e pulitura delle machcine), ed è riuscita a completare la gara in dieci minuti e trenta secondi, addirittura in anticipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Gambero Rosso colloca ancora il Caffè Sicilia di Noto tra i migliori bar d'Italia. Tre chicci e tre tazzine, la valutazione nella speciale classifica. Assegnate anche due stelle, per i bar che sono fra i migliori da oltre 20 anni #noto #Sicilia #gamberorosso #notodavi - facebook.com Vai su Facebook
“La miglior città del mondo”. Medvedev vince e sfotte i tennisti che protestano per il caldo di Shanghai: “Io soffro sempre” - Questo il messaggio lasciato sulla telecamera da Daniil Medvedev, dopo aver battuto Alejandro Davidovich- Come scrive ilfattoquotidiano.it