Il metodo Eindhoven 180 tifosi arrestati per evitare disordini
Centottanta tifosi del Napoli arrestati e poi espulsi da Eindhoven alla vigilia della sfida di Champions contro il Psv. Nessun ferito, nessuna rissa, nessun danno. Solo una “certa atmosfera”, come ha scritto nel suo comunicato la polizia olandese, a giustificare il fermo collettivo. Dalla partita al “caso diplomatico” È bastata quella formula ambigua, quasi psicologica, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
?"Interrogati senza un legale e deportati": il racconto di un tifoso del Napoli a Eindhoven - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, fermati 180 tifosi a Eindhoven. Rilasciati in mattinata e obbligati a lasciare la città - Secondo le forze dell'ordine era alto il rischio di scontri prima della partita di Champions. Scrive msn.com
Eindhoven, espulsi i 180 tifosi del Napoli fermati per prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi. Interviene Tajani - Nessun disordine o scontro, ma le autorità hanno agito per prevenire incidenti. italiaoggi.it scrive
Napoli, arrestati ed espulsi 180 tifosi a Eindhoven prima della sfida Champions con il Psv. La polizia: «Fermati per impedire disordini» - Citando fonti di polizia locale, la stampa olandese ieri sera aveva affermato che circa 180 tifosi del Napoli erano stati arrestati nel centro di Eindhoven, secondo quanto riportava l'agenzia Algemeen ... Segnala corriere.it