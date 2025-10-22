Centottanta tifosi del Napoli arrestati e poi espulsi da Eindhoven alla vigilia della sfida di Champions contro il Psv. Nessun ferito, nessuna rissa, nessun danno. Solo una “certa atmosfera”, come ha scritto nel suo comunicato la polizia olandese, a giustificare il fermo collettivo. Dalla partita al “caso diplomatico” È bastata quella formula ambigua, quasi psicologica, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Il metodo Eindhoven 180 tifosi arrestati per evitare disordini