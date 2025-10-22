Il mercato delle auto fra ibride ed elettriche

In casa, vale a dire in città, abbiamo uno dei campioni delle vendite auto di ‘rito’ francese. Ci riferiamo alla concessionaria Tinghi Motors, che significa anzitutto Renault, ma pure l’acquisita, ormai da anni, Dacia, marca romena, che adesso ‘parla’ francese con ottimi risultati a livello di vendite di auto. Senza contare l’apporto dei veicoli commerciali, i furgoni, che sono un pezzo importante del business della società: circa 200 mezzi l’anno. L’impegno dei dirigenti e dei dipendenti ha portato l’azienda empolese a essere una delle prime quattordici concessionarie d’Italia per vendite di automezzi dei marchi rappresentati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Il mercato delle auto fra ibride ed elettriche"

Argomenti simili trattati di recente

Mercato auto usate: Italia tra i più trasparenti d’Europa, ma persistono le frodi https://ift.tt/IGfMkgy - X Vai su X

Cresce il mercato delle auto usate: +1,9% nel 2025! Ma il 47% delle vetture analizzate da CARFAX presenta criticità ?. In testa Nuoro, Trento e Aosta, in coda Milano e Genova. #AutoUsate #CARFAX #Mobilità #MercatoAuto #Trasparenza #Sicurezza ? - facebook.com Vai su Facebook

"Il mercato delle auto fra ibride ed elettriche" - L’analisi della situazione con il brand manager Enrico Ammirati, da anni nel gruppo Tinghi Motors che rappresenta Renault e Dacia. lanazione.it scrive

Mercato auto elettriche, boom di vendite a settembre 2025: record mondiale | Superati i 2 milioni - Il mercato delle auto elettriche segna un nuovo record mondiale nel mese di settembre. Scrive mobilitasostenibile.it

Cina domina il mercato auto elettriche: Europa continua ad arretrare - La Cina continua a guadagnare quote nel mercato auto elettriche: BYD è il brand che si sta espandendo nelle BEV e ibride ... Come scrive rinnovabili.it