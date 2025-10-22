Il Mercato Albinelli compie 94 anni e celebra Modena tra sport e tradizione

«Il Mercato Albinelli compie 94 anni, è stato aperto il 28 ottobre del 1931, e per l’occasione abbiamo deciso di ricordare questa ricorrenza offrendo ai nostri clienti qualcosa di originale per festeggiare con noi. La mostra sul rugby a Modena, a 60 anni dalla nascita del Modena Rugby, è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it