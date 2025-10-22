Il menù di Capodanno Cecchetto lancia le feste

Ilrestodelcarlino.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

‘È qui la festa’ ci dice Claudio Cecchetto lanciando la lunga corsa verso gli eventi di Natale e Capodanno in Romagna. Il manifesto che lancia il periodo di festa, confezionato da Cecchetto, è stato presentato ieri. Intanto a Rimini si stanno portando avanti e ieri, nonostante la pioggia del mattino, erano già al lavoro gli operai per il montaggio delle luminarie natalizie sul platano centenario a fianco del Teatro Galli. Nonostante fino a pochi giorni fa ci fossero persone al mare che prendevano il sole, la campagna promozionale natalizia è già partita. Durante la riunione congiunta del Consiglio di amministrazione e della cabina di regia di Visit Romagna, alla presenza del presidente Jamil Sadegholvaad e del direttore Chiara Astolfi, si è iniziato a parlare del palinsesto di iniziative che accompagneranno il territorio romagnolo da Natale fino a metà gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il men249 di capodanno cecchetto lancia le feste

© Ilrestodelcarlino.it - Il menù di Capodanno. Cecchetto lancia le feste

Leggi anche questi approfondimenti

men249 capodanno cecchetto lanciaIl menù di Capodanno. Cecchetto lancia le feste - Parte la campagna promozionale per pubblicizzare le festività natalizie. Si legge su msn.com

men249 capodanno cecchetto lanciaCapodanno di eventi musicali a Rimini e in Romagna: Cecchetto lancia "È qui la festa!" - La Romagna fa sistema per il Capodanno, lanciando lo slogan e il manifesto degli eventi che accompagneranno il passaggio dal 2025 al 2026. Segnala altarimini.it

men249 capodanno cecchetto lanciaRimini. Cecchetto lancia il nuovo Capodanno: “E’ qui la festa!” per tutta la Riviera - Archiviata la parentesi della “Settimana delle sette lune”, che negli ultimi due anni ha contrassegnato il Capodanno in Romagna, Claudio Cecchetto, ... Si legge su corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Men249 Capodanno Cecchetto Lancia