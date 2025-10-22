Il menù di Capodanno Cecchetto lancia le feste

‘È qui la festa’ ci dice Claudio Cecchetto lanciando la lunga corsa verso gli eventi di Natale e Capodanno in Romagna. Il manifesto che lancia il periodo di festa, confezionato da Cecchetto, è stato presentato ieri. Intanto a Rimini si stanno portando avanti e ieri, nonostante la pioggia del mattino, erano già al lavoro gli operai per il montaggio delle luminarie natalizie sul platano centenario a fianco del Teatro Galli. Nonostante fino a pochi giorni fa ci fossero persone al mare che prendevano il sole, la campagna promozionale natalizia è già partita. Durante la riunione congiunta del Consiglio di amministrazione e della cabina di regia di Visit Romagna, alla presenza del presidente Jamil Sadegholvaad e del direttore Chiara Astolfi, si è iniziato a parlare del palinsesto di iniziative che accompagneranno il territorio romagnolo da Natale fino a metà gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

