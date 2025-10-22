Il meeting di Budapest sembra passare in cavalleria Ma le manovre continuano
La prospettiva di un vertice tra i leader di Stati Uniti e Russia (ed, eventualmente, di Ucraina) sembra allontanarsi sempre di più. Nelle scorse ore, infatti, la Casa Bianca ha fatto sapere che la preparazione del meeting di Budapest annunciato pochi giorni fa su Truth da Donald Trump è al momento sospesa, in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal Cremlino riguardo alla sua non disponibilità ad accettare un cessate il fuoco sull’attuale linea del fronte, rimanendo stabile sulle sue pretese iniziali. Proprio per ribadire questa posizione la scorsa settimana il Cremlino avrebbe inviato un comunicato privato (definito dagli stessi russi come un “non paper”) all’amministrazione americana, de facto negando il compromesso avanzato da Trump dopo la conversazione avuta lo scorso venerdì con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Formiche.net
