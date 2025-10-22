Il Maxxi lo butterei giù con le ruspe Banksy? Non mi piace è un grafico molto banale | il critico d’arte Francesco Bonami spara a zero sull’arte contemporanea

Il critico d’arte Francesco Bonami torna a far discutere con dichiarazioni pungenti su Banksy, Maurizio Cattelan e il mondo dell’arte contemporanea. Ospite del programma “Fin che la barca va”, in onda su Rai3, Bonami ha espresso giudizi netti su alcuni protagonisti del panorama artistico e sulle istituzioni culturali italiane. “Banksy? A me non piace. È un po’ un truffaldino. È un artista grafico molto banale, che però ha trovato un suo linguaggio e ha creato questo mistero intorno a se stesso”, ha detto Bonami, aggiungendo che lo street artist “è legato al mercato, vende le opere in asta, è dentro la bolla”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

