Il maxi sgombero a San Siro | liberate alcune case popolari occupate

Milanotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi operazione di polizia alle case popolari del quartiere milanese di San Siro, mercoledì mattina. Ne danno nota alcuni esponenti politici. Secondo le prime informazioni, sono stati sgomberati 5 alloggi occupati in due indirizzi: via Ricciarelli 22 e piazzale Selinunte 6. Sgomberi e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

maxi sgombero san siroZona San Siro, maxi blitz all’alba delle forze dell’ordine contro spaccio e occupazione abusiva degli alloggi popolari - I  controlli hanno riguardato anche  piazzale Segesta, Lotto e le stazioni della metropolitana rossa di Lampugnano, Bonola e San Leonardo e il terminal bus di Lampugnano ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maxi Sgombero San Siro