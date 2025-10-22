Il Manchester United monitora Angelo Stiller in vista del trasferimento estivo

Breaking: Ruben Amorim durante la vittoria del Manchester United in casa del Liverpool (foto di Carl RecineGetty Images) Il Manchester United è interessato al centrocampista del VfB Stoccarda Angelo Stiller. Il 24enne ha fatto abbastanza bene in Bundesliga, e ha impressionato anche a livello internazionale con la nazionale tedesca. Secondo Florian Plettenberg, il Manchester United continua a monitorare il suo sviluppo e potrebbe cercare di fare una mossa in futuro. Secondo quanto riferito, il giocatore è ‘molto aperto’ ad un trasloco a fine stagione. Potrebbe costare oltre 50 milioni di euro se il club tedesco riuscisse a riscattare la sua clausola rescissoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com