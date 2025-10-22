Il Louvre riapre oggi dopo il furto | i ladri volevano dare fuoco al montacarichi messi in fuga dagli agenti

A tre giorni di distanza dal clamoroso furto della banda che si è introdotta nel Louvre e ha rubato i gioielli della Corona il museo ha riaperto al pubblico. La galleria di Apollo, dove si trovavano i preziosi, è invece rimasta chiusa. I ladri hanno tentato di dare fuoco al montacarichi con cui hanno messo a segno il colpo ma, prima di riuscirci, sono stati messi in fuga dagli agenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Louvre riapre mercoledì, continua la caccia ai ladri - facebook.com Vai su Facebook

Il $Louvre riapre dopo lo spettacolare furto dei gioielli - X Vai su X

Il Louvre riapre oggi dopo il furto: i ladri volevano dare fuoco al montacarichi, messi in fuga dagli agenti - A tre giorni di distanza dal clamoroso furto della banda che si è introdotta nel Louvre e ha rubato i gioielli della Corona il museo ha riaperto al pubblico ... fanpage.it scrive

Il Louvre riapre tre giorni dopo il clamoroso furto - Il Louvre ha riaperto questa mattina alle 9 le sue porte al pubblico dopo il furto di domenica scorsa, quando 4 ladri che si sono introdotti dal primo piano con un montacarichi hanno portato via 9 ... Da gazzettadiparma.it

Furto al Louvre, il valore dei gioielli rubati e ricostruzione della rapina. Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Furto al Louvre, il valore dei gioielli rubati e ricostruzione della rapina. Da tg24.sky.it