Il Louvre riapre dopo il furto

22 ott 2025

Il Museo del Louvre riapre tre giorni dopo il clamoroso furto; inaccessibili però alcune aree. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

