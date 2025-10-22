Il Louvre riapre dopo il furto

Il Museo del Louvre riapre tre giorni dopo il clamoroso furto; inaccessibili però alcune aree. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Il Louvre riapre dopo il furto

Dopo il clamoroso furto, il Louvre riapre ai visitatori. "C'è stata una falla nel sistema di videosorveglianza" ha spiegato la direttrice del museo. Cento investigatori stanno lavorando al caso per individuare i ladri. - facebook.com Vai su Facebook

Il Louvre riapre tre giorni dopo il clamoroso furto. Turisti in fila dal primo mattino davanti alla piramide del museo $ANSA - X Vai su X

Il Museo del Louvre riapre per la prima volta dopo il furto di gioielli - Mercoledì mattina il Museo del Louvre ha riaperto ai visitatori, dopo tre giorni di chiusura seguiti al furto di gioielli avvenuto domenica 19 ottobre. ilpost.it scrive

Furto al Louvre, il valore dei gioielli rubati e ricostruzione della rapina. Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Furto al Louvre, il valore dei gioielli rubati e ricostruzione della rapina. Come scrive tg24.sky.it

Furto al Louvre, riapre il museo: il bottino, la caccia ai ladri e le accuse alla sicurezza - Ha riaperto questa mattina alle 9 il Museo del Louvre, ancora sotto choc dopo il clamoroso furto avvenuto domenica scorsa, quando quattro uomini armati di un montacarichi si sono introdotti ... msn.com scrive