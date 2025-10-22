Ora da Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle vorrebbero il trash per cui la condannavano, ma lei non cade nella trappola: lei non é trash, ma camp come Divine e John Waters Il livello di trash di certi programmi sta raggiungendo vette imbarazzanti e ora parte una “voce” di Ballando con le S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il livello di trash di certi programmi televisivi sta raggiungendo vette imbarazzanti: dal feticista Rosa Kamical ad altri ameni personaggi.