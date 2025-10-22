Importante novità per l’ Ite Tosi di viale Stelvio: dal prossimo anno scolastico 2026-27 sarà avviato un nuovo indirizzo quinquennale, il Liceo del Made in Italy. Grande soddisfazione da parte della dirigente Amanda Ferrario (nella foto): "Si tratta di un liceo contemporaneo che unisce due lingue straniere, con tutta l’esperienza del Tosi nell’ internazionalizzazione, alla matematica e fisica di uno Scientifico, le discipline umanistiche come arte, filosofia, letteratura, storia e geografia con la grande tradizione giuridica economica". Continua Ferrario: "L’Ite Tosi si conferma scuola innovativa, il nuovo Liceo del Made in Italy è un’opportunità unica per coltivare una cultura liceale di altissimo profilo, coniugata a esperienze scolastiche uniche nel panorama italiano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Liceo del Made in Italy all’Ite Tosi