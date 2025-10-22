Il Liceo Classico ' Socrate' festeggia i suoi primi 50 anni | cerimonia con Vito Leccese e Serena Brancale

Si sono aperti con una cerimonia speciale i festeggiamenti per il 50esimo anniversario del Liceo ClassicoSocrate’ di Bari. All'appuntamento, nell'auditorium dell'istituto, hanno preso parte studenti, docenti, ex alunni e rappresentanti delle istituzioni in un incontro dedicato a mezzo secolo di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

