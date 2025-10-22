Il libraio dell’anno | Sì ai social no al bar così si batte Amazon

A Vittorio Graziani il premio per il 2025. Oggi è in uscita il suo saggio. “Studiamo per essere più preparati del famigerato algoritmo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il libraio dell’anno: “Sì ai social, no al bar, così si batte Amazon”

Scopri altri approfondimenti

Con l’inizio dell’anno scolastico 2025-2026 torna “Il Libraio Scuola”, il progetto dedicato a promuovere la lettura tra i ragazzi e le ragazze, tramite uno spazio online interamente dedicato alla scuola, e le due guide gratuite “Lettori si diventa” (pensata per le ele - facebook.com Vai su Facebook

Resort delle Maldive cerca un "libraio scalzo". Potrà vivere gratis in una suite per 36mila dollari a notte - Un resort alle Maldive è alla ricerca di qualcuno che ami leggere e abbia un'accurata conoscenza dei social per poter gestire la libreria della struttura. ilgazzettino.it scrive