Il Leoncavallo e la ricerca di una sede | teniamo aperte tutte le strade ma puntiamo a tornare in via Watteau
Milano, 22 ottobre 2025 – Non hanno ancora trovato una nuova sede e neanche trovato il modo, almeno per il momento, per tornare nella vecchia casa di via Watteau dalla quale sono stati sgomberati lo scorso 21 agosto. Eppure i militanti del Leoncavallo cercano di non arrendersi e lanciano, con una nota, una serie di progetti che vorrebbero realizzare. Progetti che saranno approfonditi oggi, alle 20.30, durante un’assemblea pubblica che si svolgerà nella sede provinciale di Arci Milano. Prima ancora di parlare della nuova o vecchia casa, i vertici del Leonka puntano a organizzare una serie di eventi, soprattutto musical i: “Proponiamo di organizzare due giorni di convegno infinito e diffuso in più luoghi della città di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Venerdì 10 ottobre 2025 ore 21.00 Incontro in Casa della Cultura – via Borgogna 3 – Milano Incontro pubblico del comitato artisti per il Leoncavallo Spazio Pubblico Autogestito . Alla luce della chiusura del Centro sociale Leoncavallo, contenitore d’arte, nonc - facebook.com Vai su Facebook
Il Leoncavallo e la ricerca di una sede: teniamo aperte tutte le strade, ma puntiamo a tornare in via Watteau - Quanto al nodo della ricerca della sede, la nota sottolinea: “Teniamo aperte tutte le strade. ilgiorno.it scrive
Il Leoncavallo torna al Leoncavallo? "Vogliamo acquisire lo spazio di via Watteau" - Gli attivisti del centro sociale milanese sgomberato ad agosto lanciano un'assemblea pubblica: "Occupazione, donazione, affitto, acquisto: teniamo ... Come scrive affaritaliani.it
Milano, gli attivisti del Leoncavallo: "Puntiamo a rilevare la sede di via Watteau" - Dopo lo sgombero dell'ex cartiera a fine agosto, si cerca un nuovo spazio alternativo all'area di via San Dionigi. Lo riporta rainews.it