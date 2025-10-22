Il Leoncavallo e la ricerca di una sede | teniamo aperte tutte le strade ma puntiamo a tornare in via Watteau

Milano, 22 ottobre 2025 – Non hanno ancora trovato una nuova sede e neanche trovato il modo, almeno per il momento, per tornare nella vecchia casa di via Watteau dalla quale sono stati sgomberati lo scorso 21 agosto. Eppure i militanti del Leoncavallo cercano di non arrendersi e lanciano, con una nota, una serie di progetti che vorrebbero realizzare. Progetti che saranno approfonditi oggi, alle 20.30, durante un’assemblea pubblica che si svolgerà nella sede provinciale di Arci Milano. Prima ancora di parlare della nuova o vecchia casa, i vertici del Leonka puntano a organizzare una serie di eventi, soprattutto musical i: “Proponiamo di organizzare due giorni di convegno infinito e diffuso in più luoghi della città di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

