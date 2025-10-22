Il Lazio prima regione italiana per crescita imprenditoriale La soddisfazione di Rocca | Premiato il buongoverno

Il  Lazio si conferma la prima regione italiana per crescita imprenditoriale  nel terzo trimestre del 2025. È quanto emerge dal  report Movimprese  , realizzato da  Unioncamere  e  InfoCamere  , che fotografa l’andamento del tessuto imprenditoriale italiano nei mesi estivi. Con un tasso di crescita dello  +0,49%  , superiore alla media nazionale (+0,29%), la regione si posiziona al  primo posto in Italia  , seguita da Sicilia (+0,45%) e Lombardia (+0,35%). I dettagli della crescita. Nel dettaglio, il Lazio ha registrato  2.920 imprese in più  rispetto alle cessazioni – il saldo migliore degli ultimi due anni nello stesso periodo – con  6. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Lazio prima regione italiana per crescita imprenditoriale. La soddisfazione di Rocca: “Premiato il buongoverno”

