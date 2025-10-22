Il Lazio prima regione italiana per crescita imprenditoriale La soddisfazione di Rocca | Premiato il buongoverno
Il Lazio si conferma la prima regione italiana per crescita imprenditoriale nel terzo trimestre del 2025. È quanto emerge dal report Movimprese , realizzato da Unioncamere e InfoCamere , che fotografa l’andamento del tessuto imprenditoriale italiano nei mesi estivi. Con un tasso di crescita dello +0,49% , superiore alla media nazionale (+0,29%), la regione si posiziona al primo posto in Italia , seguita da Sicilia (+0,45%) e Lombardia (+0,35%). I dettagli della crescita. Nel dettaglio, il Lazio ha registrato 2.920 imprese in più rispetto alle cessazioni – il saldo migliore degli ultimi due anni nello stesso periodo – con 6. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondisci con queste news
Prima giornata di Serie A stagione 1979/80, Avellino e Lazio fanno a chi tira di meno e lo 0/0 finale sommato ai risultati degli altri campi contribuisce a stabilire un record in negativo clamoroso per i campionati a 16 squadre, con solo 6 marcature segnate comp - facebook.com Vai su Facebook
Il settore farmaceutico traina l’export: Regione Lazio prima in Italia https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/18/news/il_settore_farmaceutico_traina_l_export_regione_lazio_prima_in_italia-424921526/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Lazio prima in Italia per crescita imprenditoriale: trainano artigianato ed export - 500 nuove attività e un tessuto produttivo in fermento ... Si legge su rainews.it
Lazio in crescita, Sabatini (Fdi): “Risultati record grazie a impegno congiunto tra Regione e imprese” - “Il Lazio prima regione italiana per tasso di crescita con lo 0,49% rispetto ad una media nazionale dello 0,29. Segnala online-news.it
Imprese: Rocca, Lazio prima regione per crescita imprenditoriale - È un risultato che testimonia la forza e la vitalità del nostro tessuto produttivo, capace di creare nuove opportunità di ... Da ansa.it