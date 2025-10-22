Il lascito culturale del prelato riminese Giuseppe Garampi è in mostra nelle sale antiche della Biblioteca Gambalunga
In occasione del tricentenario della nascita del cardinale Giuseppe Garampi, la Biblioteca Civica Gambalunga rende omaggio a una delle sue figure più illustri con una mostra che ripercorre la vita, l’opera e il lascito culturale del prelato riminese.A diciassette anni dalla precedente esposizione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
