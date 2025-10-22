Il Grand Prix del Salento scalda i motori il 5 novembre la presentazione ufficiale

CASTRIGNANO DEL CAPO – L’attesa per il Grand Prix del Salento sta raggiungendo il culmine: i motori iniziano a scaldarsi in vista di un evento che si preannuncia come un concentrato di spettacolo e pura adrenalina, ambientato in uno degli scenari più incantevoli d’Italia. Il comitato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

