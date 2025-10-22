Il Globalista | Se Trump riserva a Zelensky il trattamento Netanyahu

Il presidente americano ha parlato al telefono con Putin, poi ha accolto alla Casa Bianca Zelensky. E, dicono, gli ha urlato contro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il Globalista: Se Trump riserva a Zelensky il «trattamento Netanyahu»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nella puntata di Sky Tg25 Peaceness Plan con Alessio Viola, Paolo Mieli e Rita Lofano abbiamo parlato di pace e business e delle differenze per Trump tra un piano di pace in Medio Oriente e in Ucraina - facebook.com Vai su Facebook

La risposta di Trump ai “globalisti”, usare il Golfo per disinnescare Gaza - X Vai su X

Il Globalista: Se Trump riserva a Zelensky il «trattamento Netanyahu» - Il presidente americano ha parlato al telefono con Putin, poi ha accolto alla Casa Bianca Zelensky. Come scrive vanityfair.it

Incontro Trump Zelensky, com’è andato e che cosa hanno detto i leader di Usa e Ucraina - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo Volodymyr Zelensky si sono incontrati oggi alla Casa Bianca, nel tentativo di trovare un punto d’accordo per arrivare alla fine della ... Secondo tg24.sky.it

Trump su Zelensky: “Il miglior venditore mai incontrato, ma ora non diamo più soldi all’Ucraina”. Poi: “Ho sentito ancora Putin. La guerra finirà” - E intanto Berlino manda un chiaro messaggio a Mosca: "Putin non dovrebbe farsi illusioni sul fatto che il sostegno della Germania ... Segnala quotidiano.net