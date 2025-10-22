Il Globalista | Se Trump riserva a Zelensky il trattamento Netanyahu

Vanityfair.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente americano ha parlato al telefono con Putin, poi ha accolto alla Casa Bianca Zelensky. E, dicono, gli ha urlato contro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il globalista se trump riserva a zelensky il trattamento netanyahu

© Vanityfair.it - Il Globalista: Se Trump riserva a Zelensky il «trattamento Netanyahu»

Altri contenuti sullo stesso argomento

globalista trump riserva zelenskyIl Globalista: Se Trump riserva a Zelensky il «trattamento Netanyahu» - Il presidente americano ha parlato al telefono con Putin, poi ha accolto alla Casa Bianca Zelensky. Come scrive vanityfair.it

Incontro Trump Zelensky, com’è andato e che cosa hanno detto i leader di Usa e Ucraina - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo Volodymyr Zelensky si sono incontrati oggi alla Casa Bianca, nel tentativo di trovare un punto d’accordo per arrivare alla fine della ... Secondo tg24.sky.it

Trump su Zelensky: “Il miglior venditore mai incontrato, ma ora non diamo più soldi all’Ucraina”. Poi: “Ho sentito ancora Putin. La guerra finirà” - E intanto Berlino manda un chiaro messaggio a Mosca: "Putin non dovrebbe farsi illusioni sul fatto che il sostegno della Germania ... Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Globalista Trump Riserva Zelensky