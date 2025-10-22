Il giusto Sakharov a Amaghlobeli e Poczobut

Il Parlamento europeo ha assegnato il premio Sakharov a due giornalisti che per la "libertà di pensiero"

La Francia accoglie con favore l'assegnazione del Premio Nobel per la pace a Maria Corina Machado, già vincitrice dei premi Sakharov e Vaclav-Havel. Come le ha comunicato oggi il Presidente della Repubblica, questo Premio Nobel è il giusto riconoscime - X Vai su X

Tre simboli, tre battaglie per la libertà di espressione e per la dignità umana. Il Parlamento europeo ha annunciato i finalisti del Premio Sakharov 2025 per la libertà di pensiero, la più alta onorificenza dell’Unione nel campo dei diritti umani. A contendersi il ric - facebook.com Vai su Facebook

Il Premio Sacharov 2025 celebra due giornalisti detenuti per le loro inchieste - Il Parlamento europeo assegna il riconiscomento ai giornalisti Andrzej Poczobut e Mzia Amaghlobeli, detenuti in Bielorussia e Georgia ... Scrive iodonna.it

Il premio Sakharov al giornalista bielorusso Poczobut e alla georgiana Amaglobeli - "Il coraggio di questi giornalisti nel denunciare le ingiustizie, anche da dietro le sbarre, rappresenta un potente simbolo di libertà e democrazia" ... Secondo huffingtonpost.it

I giornalisti Andrzej Poczobut e Mzia Amaghlobeli vincono il Premio Sacharov 2025 - "Il loro coraggio li ha resi simboli della lotta per la libertà e la democrazia", ha detto Metsola al parlamento di Strasburgo. Si legge su ilfoglio.it