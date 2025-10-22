Il giro del mondo in 24 giorni | le tre settimane e mezzo che hanno cambiato la vita di Pio Esposito

“ Il giro del mondo in 24 giorni ” è un romanzo autobiografico di Francesco Pio Esposito, all’interno del quale il giovane attaccante dell’ Inter racconta le tre settimane e mezzo più belle, intense – e anche criticate – della sua carriera calcistica in maglia nerazzurra. Parte tutto un po’ prima in realtà, ovvero a Castellammare di Stabia nel non tanto lontano 28 giugno 2005. Qui nasce Pio, il più piccolo di tre fratelli, tutti mossi dalla passione e dalla indubbia classe che li proietteranno sui più grandi palcoscenici calcistici italiani e non solo. Articoli e dichiarazioni di addetti ai lavori di anni fa non lasciano dubbi: se c’è uno tra i tre destinato a sfondare davvero, quello è Pio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it