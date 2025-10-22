Il giorno più triste della mia vita | bodybuilder Kadu Santos muore a 31 anni dopo aver chiesto alla fidanzata di sposarlo

Il bodybuilder Ricardo Nolasco dos Santos, meglio conosciuto come Kadu Santos, è morto lunedì nello stato meridionale del Rio Grande do Sul. Aveva 31 anni. Le cause del suo decesso non sono state rese pubbliche, ma la notizia è stata confermata sui social dal padre, Amauri Santos: “ Il giorno più triste della mia vita. Mio figlio adorato”. Kadu Santos era una vera forza della natura: 11 volte campione di bodybuilding e due volte campione assoluto in una prestigiosa competizione regionale. Sul suo profilo Instagram, mostrava ai fan le sue “massacranti” routine di allenamento e i bicipiti possenti, offrendo consigli su come tenersi in forma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

