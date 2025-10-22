Il giorno più triste della mia vita | bodybuilder Kadu Santos muore a 31 anni dopo aver chiesto alla fidanzata di sposarlo

Il bodybuilder Ricardo Nolasco dos Santos, meglio conosciuto come Kadu Santos, è morto lunedì nello stato meridionale del Rio Grande do Sul. Aveva 31 anni. Le cause del suo decesso non sono state rese pubbliche, ma la notizia è stata confermata sui social dal padre, Amauri Santos: “ Il giorno più triste della mia vita. Mio figlio adorato”. Kadu Santos era una vera forza della natura: 11 volte campione di bodybuilding e due volte campione assoluto in una prestigiosa competizione regionale. Sul suo profilo Instagram, mostrava ai fan le sue “massacranti” routine di allenamento e i bicipiti possenti, offrendo consigli su come tenersi in forma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il giorno più triste della mia vita”: bodybuilder Kadu Santos muore a 31 anni dopo aver chiesto alla fidanzata di sposarlo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oggi a Padova diamo l’ultimo saluto ai nostri “fratelli” Marco, Valerio e Davide. Tre carabinieri morti per fare ciò che più amavano, garantire la sicurezza della loro comunità. Un giorno triste per l’intero Paese, un giorno di lutto nazionale, nel quale commemoria Vai su Facebook

“Il mio giorno più triste, sento un vuoto enorme. Sarai sempre nel mio cuore”: il toccante messaggio di Samantha De Grenet per la morte del cane Bdog - Con un Reel pubblicato su Instagram, Samantha De Grenet saluta il suo amico a quattro zampe, con cui ha condiviso dodici anni e mezzo di ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Morto Benvenuti: Oliva 'giorno molto triste,lui era la mia luce' - "Per me questo è un giorno molto triste, volevo molto bene a Nino Benvenuti, lui era la mia luce, la mia fonte d'ispirazione". Come scrive ansa.it

Samantha De Grenet in lutto: “Il mio giorno più triste”/ “Sei e sarai sempre nel mio cuore” - Giorgi triste per Samantha De Grenet che dice addio al suo amico a quattro zampe: le dolcissime parole e il dolore della showgirl. Come scrive ilsussidiario.net