Il gesto di Modric per i compagni del Milan | svelato il ‘rito’ del croato

Luka Modric ha subito conquistato i compagni con un gesto sorprendente: ha regalato un iPhone a ogni giocatore rossonero, come rivela Santiago Gimenez. Il croato, come“rito” d’iniziazione, ha scelto un dono speciale per farsi accogliere nello spogliatoio di Milanello. Modric e il benvenuto speciale. Di solito, chi arriva in una nuova squadra deve esibirsi in un canto davanti ai compagni, ma Modric ha deciso di rompere gli schemi. Secondo quanto raccontato da Gimenez, il fuoriclasse croato ha stupito tutti lasciando un iPhone nuovo di zecca al posto di ogni giocatore nello spogliatoio. Un gesto di generosità e carisma. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Il gesto di Modric per i compagni del Milan: svelato il ‘rito’ del croato

