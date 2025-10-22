Il gelo demografico della Liguria l’Istat | 277 nascite in meno nel 2025 | Il grafico

L’unico salvagente arriva dagli stranieri: un bambino su cinque è figlio di coppie di nazionalità non italiana o mista. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il gelo demografico della Liguria, l’Istat: 277 nascite in meno nel 2025 | Il grafico

Argomenti simili trattati di recente

Il gelo demografico della Liguria, l’Istat: 277 nascite in meno nel 2025 - L’unico salvagente arriva dagli stranieri: un bambino su cinque è figlio di coppie di nazionalità non italiana o mista ... Segnala ilsecoloxix.it

Inverno demografico, alla Liguria restano 3 anni per non perdere la speranza - «Se non si dovesse riuscire nei prossimi tre anni, poi si dovrà soltanto gestire la tendenza negativa e resterà la tendenza ... Come scrive ilsecoloxix.it

Gelo demografico, i più giovani temono di non riuscire a conciliare genitorialità e carriera - Divincolarsi tra tailleur e biberon, alla Diane Keaton di Baby Boom, è un’impresa che intimorisce soprattutto le nuove generazioni. Scrive repubblica.it