Il futuro dell’UE passa dall’allargamento | il Parlamento è pronto a fare la sua parte afferma l’eurodeputata Bischoff
Bruxelles, 22 ottobre 2025 – Il Parlamento europeo ha adottato mercoledì 22 ottobre una risoluzione ambiziosa che lega l’ingresso di nuovi Paesi nell’Unione europea alla riforma dell’attuale assetto istituzionale, non senza scetticismi all’interno dell’aula. Contro il report si sono schierati i gruppi dell’estrema destra: il trio di Europa delle Nazioni Sovrane, Patrioti per l’Europa e i Conservatori e Riformisti europei, il gruppo in cui siede anche Fratelli d’Italia. Il progetto di risoluzione, votato lo scorso 29 settembre dalla commissione Affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo responsabile dell’iniziativa, era andato in contro alle stesse maggioranze, con S&D, Verdi, Renew e PPE concordi nell’approvazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La promessa dei pescatori dell'Umberto Padre, peschereccio di San Benedetto del Tronto: rilasciare tutti i piccoli palombi che dovessero finire nelle loro reti, e assicurando così loro un futuro. Passa anche da azioni volontarie come queste il futuro di queste sp - facebook.com Vai su Facebook
Il futuro della moda passa per Roma: nella Capitale 5000 giovani per “Forces of fashion” https://ift.tt/apwWKrP - X Vai su X
Il futuro energetico passa dall’Italia - Il Titano investe nel futuro energetico e acquisisce un impianto fotovoltaico in Italia per l’autonomia e la sostenibilità. ilrestodelcarlino.it scrive