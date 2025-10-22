Bruxelles, 22 ottobre 2025 – Il Parlamento europeo ha adottato mercoledì 22 ottobre una risoluzione ambiziosa che lega l’ingresso di nuovi Paesi nell’Unione europea alla riforma dell’attuale assetto istituzionale, non senza scetticismi all’interno dell’aula. Contro il report si sono schierati i gruppi dell’estrema destra: il trio di Europa delle Nazioni Sovrane, Patrioti per l’Europa e i Conservatori e Riformisti europei, il gruppo in cui siede anche Fratelli d’Italia. Il progetto di risoluzione, votato lo scorso 29 settembre dalla commissione Affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo responsabile dell’iniziativa, era andato in contro alle stesse maggioranze, con S&D, Verdi, Renew e PPE concordi nell’approvazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il futuro dell'UE passa dall'allargamento: il Parlamento è pronto a fare la sua parte, afferma l'eurodeputata Bischoff