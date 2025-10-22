Il futuro dell’edilizia prende forma nelle fiere di settore Eurasia Window Door & Glass
Le fiere Eurasia Window, Eurasia Door ed Eurasia Glass apriranno contemporaneamente le loro porte dal 15 al 18 Novembre 2025 presso il Tüyap Fair and Congress Center di Istanbul. Istanbul – Riconosciute come eventi di spicco della regione eurasiatica, le fiere sono organizzate da RX Tüyap in collaborazione con PÜKAD (Associazione del Settore di Finestre e Porte), PÜKAB (Unione per la Qualità dei . L'articolo Il futuro dell’edilizia prende forma nelle fiere di settore Eurasia Window, Door & Glass è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
