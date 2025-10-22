Le fiere Eurasia Window, Eurasia Door ed Eurasia Glass apriranno contemporaneamente le loro porte dal 15 al 18 Novembre 2025 presso il Tüyap Fair and Congress Center di Istanbul. Istanbul – Riconosciute come eventi di spicco della regione eurasiatica, le fiere sono organizzate da RX Tüyap in collaborazione con PÜKAD (Associazione del Settore di Finestre e Porte), PÜKAB (Unione per la Qualità dei . L'articolo Il futuro dell’edilizia prende forma nelle fiere di settore Eurasia Window, Door & Glass è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

