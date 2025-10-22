Il furto di gioielli al Louvre non è un caso ma una storia semplice

Domenica al Louvre sono spariti otto gioielli napoleonici: il diadema di Eugénie, il collier e gli orecchini di smeraldo di Marie-Louise, dei pezzi della parure di zaffiri di Marie. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il furto di gioielli al Louvre non è un caso, ma "una storia semplice"

Contenuti che potrebbero interessarti

Ottantotto milioni di euro. A tanto ammonta il danno provocato dal furto di otto gioielli della corona di Francia che erano esposti al Louvre - facebook.com Vai su Facebook

Furto al Louvre, i gioielli storici valgono 88 milioni di euro: “I ladri non otterranno quei soldi” - X Vai su X

Il furto di gioielli al Louvre non è un caso, ma "una storia semplice" - Ecco perché la corona di Napoleone fa più gola di un dipinto: le pietre sono facilmente vendibili e spesso n ... Si legge su ilfoglio.it

Furto al Louvre, a chi appartenevano in origine i gioielli rubati e quante pietre preziose si sono portati a casa i ladri? - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Riporta wired.it

Furto al Louvre, gli investigatori: «La soffiata da un dipendente infedele o che cerca vendetta». L'esperta: «Gioielli dal valore inestimabile, nessuno li acquisterebbe» - «Il valore dei gioielli trafugati al Louvre è inestimabile e non ha una reale quotazione di mercato, neppure i ... Lo riporta corriere.it