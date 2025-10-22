Il finale di Gen V 2 va perfino oltre le nostre migliori attese

Questo articolo contiene spoiler sul finale di Gen V 2 Davanti alla puntata che conclude Gen V 2, dopo la svolta incredibile del penultimo episodio - con Cipher a non essere Cipher ma un normalissimo Doug(las) manovrato da anni da un Godolkin centenario -, il timore era quello di assistere a una carneficina destinata anche e soprattutto ai giovani protagonisti della serie, a cui ci siamo ormai affezionati (ancora di più dopo aver pianto la scomparsa reale di Chance Perdomo, interprete di Andre). Con grande sorpresa - anche perché The Boys 4 ci ha dimostrato che per i buoni le vittorie sono sempre più difficili e improbabili che per i cattivi -, invece, le cose si mettono insperatamente nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il finale di Gen V 2 va perfino oltre le nostre migliori attese

