Il film della manovra | le toppe dei politici alle falle del bilancio

Lidentita.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo avrà tagliato i fondi al cinema, scatenando un fronte di scontro non da poco su un tema delicatissimo dopo le presunte magagne sul tax credit, ma il film della manovra si candida seriamente a diventare un blockbuster tra annunci incrociati, duelli a mezzo stampa, proclami inevasi e tante, ma tantissime, polemiche. Non solo, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

