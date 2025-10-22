Il film della manovra | le toppe dei politici alle falle del bilancio
Il governo avrà tagliato i fondi al cinema, scatenando un fronte di scontro non da poco su un tema delicatissimo dopo le presunte magagne sul tax credit, ma il film della manovra si candida seriamente a diventare un blockbuster tra annunci incrociati, duelli a mezzo stampa, proclami inevasi e tante, ma tantissime, polemiche. Non solo, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ci sono alcune cose per cui non dovresti mai arrivare in ritardo: un volo, un colloquio di lavoro, un film al cinema ⏰ Ma quando si tratta di assumere le pillole quotidiane di PrEP orale contro l'HIV, hai un po' di margine di manovra Potrebbe non essere l'idea - facebook.com Vai su Facebook
Cinema in rivolta, il settore perderà mezzo miliardo a causa dei tagli imposti dalla manovra. Di Leonardo Bison e @thomasmackinson - X Vai su X