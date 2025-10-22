Il Festival Dei Borghi della Laga sale a Poggio d’Api di Accumoli tra natura e patrimonio culturale

Il Festival Dei Borghi della Laga a Poggio d'Api di Accumoli – Le magie dell'autunno ci guidano sabato 25 ottobre al sestultimo appuntamento della fortunata edizione 2025 del Festival Culturale dei Monti della Laga, lungo un selvaggio crinale che dalla Valle del Fiume Tronto risale la boscosa Valle del Torrente Chiarino, dove fa bella mostra di sé a 1080 metri di altitudine, l'abitato reatino di POGGIO D'API di Accumoli. Qui, nonostante le tristi vicissitudini legate ai noti effetti dello sciame sismico, vive ancora una famiglia residente in forma stabile, sostenuta ogni fine settimana dall'arrivo dei cosiddetti "ritornanti", i quali riaprono volentieri le loro case per trascorrere qualche ora di piena immersione nella natura, accarezzando ricordi d'infanzia mai dimenticati.

