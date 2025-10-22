Fine della gratuità di metro e ascensori e per gli over 70 solo se con Isee sotto i 12mila euro, aumento degli abbonamenti annuali - separati per il trasporto urbano ed extraurbano, accanto a quello unificato, con tariffe distinte per residenti e non residenti e diversificate in base all'Isee - gratuità per tutti per viaggiare di notte, dalle 22 alle 5 del mattino, gratis i mezzi per gli under 14 e anche la possibilità di viaggiare gratis la domenica per i residenti nella Città Metropolitana: queste le principali novità della manovra tariffaria di Amt presentata oggi in Comune. "Non piace a nessuno alzare le tariffe o togliere forme di gratuità, ma questa è la differenza fra governare per il consenso e governare per la città", ha detto la sindaca Salis a margine della presentazione. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Il fatto del giorno: la manovra tariffaria di Amt | Video