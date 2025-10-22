Il Duo Zephyros per la Rassegna Organistica Internazionale

Baritoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre, alle 20, nella Chiesa di San Domenico a Mola di Bari, prosegue la XVI edizione della Rassegna Organistica Internazionale di Santa Maria del Passo, diretta da Margherita Sciddurlo. Il Duo Zephyros, formato dall’organista Vincenzo Palumbo e dal sassofonista Christian Summa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

