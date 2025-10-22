Il dramma di Sonia Bruganelli che pochi conoscono | Mia figlia la stavo ammalando io parole sconvolgenti
Sonia Bruganelli si mostra come non l’abbiamo mai vista: senza filtri, senza sovrastrutture, solo con la verità di chi ha attraversato un dolore profondo e ha deciso, oggi, di condividerlo. Dopo anni sotto i riflettori come opinionista televisiva e imprenditrice, Bruganelli si reinventa anche autrice con il suo primo libro autobiografico Solo quello che rimane: Autobiografia di una lettrice, appena arrivato in libreria. In quest’opera personale e introspettiva, affronta per la prima volta con coraggio temi che ha spesso tenuto nascosti, legati soprattutto alla nascita e alle condizioni di salute della figlia Silvia, nata nel 2002. 🔗 Leggi su Donnapop.it
