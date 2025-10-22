Il dramma di 12 anni fa Guasto sull’ambulanza E la piccola Ester morì Aveva appena 8 mesi

Ester aveva otto mesi e un cuoricino che fin dai primi giorni di vita le aveva dato qualche problema: nel mese di maggio 2013 era stata sottoposta anche ad un intervento chirurgico. Quella mattina, dodici anni fa, poco dopo le 6,30 la piccola – la famiglia abitava al quartiere Varignano - si sente male. E con tempestività il padre Gentian Teli la accompagna al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale unico, anticipando l’intervento dell’ambulanza del 118. Ed è qui che comincia un’altra storia, tremendamente tragica, che anche a distanza di tempo, continua a generare disperazione, rabbia e una di corona di ‘perché?’ che non sempre producono risposte in grado di sgombrare ogni dubbio sulla qualità e sui tempi dei soccorsi, o quanto meno di lenire la disperazione dei genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il dramma di 12 anni fa. Guasto sull’ambulanza. E la piccola Ester morì. Aveva appena 8 mesi

Altre letture consigliate

IL DRAMMA | Gioia Tauro sotto choc, è morto il bambino di 8 anni ferito dal crollo di un muro https://gazzettadelsud.it/?p=2117294 - facebook.com Vai su Facebook

Dramma Royston Drenthe: a 38 anni l'ex Real Madrid colpito da ictus #roystondrenthe #ictus #sportmediaset - X Vai su X

Il dramma di 12 anni fa. Guasto sull’ambulanza. E la piccola Ester morì. Aveva appena 8 mesi - Ester aveva otto mesi e un cuoricino che fin dai primi giorni di vita le aveva dato qualche problema: nel mese di maggio 2013 era stata sottoposta anche ad un intervento chirurgico. Riporta lanazione.it

Si affaccia per salutare la sorellina, Rocco vola giù dal terzo piano: dramma a soli 12 anni - Stava guardando la sorellina uscire di casa, forse voleva solo salutarla o assicurarsi che stesse bene. Scrive thesocialpost.it

Il dramma di Marco Chiaramonti, morto in un incidente in scooter: 10 anni fa suo fratello Gabriele perse la vita nello stesso modo - Il sindaco di Agrigento pensa al lutto cittadino nel giorno dei funerali del 50enne, che lascia moglie e una figlia Aveva passato gli ultimi dieci anni nel dolore per la perdita di un fratello, e ... Secondo leggo.it