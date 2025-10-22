Pubblichiamo qui di seguito il discorso che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto al Senato, alla vigilia del Consiglio europeo del 23 ottobre. Grazie Presidente, Onorevoli colleghi, il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre si terrà ancora una volta in un frangente internazionale estremamente complesso. L’Italia si presenta a questo appuntamento al compimento del terzo anno di questo governo, forte di una stabilità politica rara nella sua storia repubblicana, di un ritrovato protagonismo internazionale - che le viene riconosciuto da tutti – e di indicatori economici e finanziari solidi, che la rendono apprezzata dagli analisti e attrattiva per gli investitori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il discorso integrale di Meloni in Senato