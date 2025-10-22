Il discorso integrale di Meloni in Senato
Pubblichiamo qui di seguito il discorso che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto al Senato, alla vigilia del Consiglio europeo del 23 ottobre. Grazie Presidente, Onorevoli colleghi, il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre si terrà ancora una volta in un frangente internazionale estremamente complesso. L’Italia si presenta a questo appuntamento al compimento del terzo anno di questo governo, forte di una stabilità politica rara nella sua storia repubblicana, di un ritrovato protagonismo internazionale - che le viene riconosciuto da tutti – e di indicatori economici e finanziari solidi, che la rendono apprezzata dagli analisti e attrattiva per gli investitori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
Il discorso integrale del conduttore di Report [Video] - facebook.com Vai su Facebook
#PapaLeoneXIV al #Quirinale #Mattarella: “Tempi difficili, serve unità” @Quirinale @TerzaLoggia Su #Play2000 il discorso integrale del presidente della Repubblica https://play2000.it/detail/96?episode_id=23437&season_id=65… #14ottobre - X Vai su X
Il discorso integrale di Meloni in Senato - Gaza, Ucraina e investimenti nella difesa tra gli argomenti trattati dalla premier nel suo intervento a Palazzo Madama, alla vigilia del Consiglio europeo ... Scrive ilfoglio.it
Meloni al Senato in diretta, le comunicazioni sul Consiglio Europeo: sostegno a Kiev, dazi e pace a Gaza i dossier sul tavolo - Le comunicazioni di Giorgia Meloni in diretta dal Senato a partire dalle ore 9:30, in vista del prossimo Consiglio Europeo del 23 e 24 ottobre ... Come scrive fanpage.it
Giorgia Meloni in Parlamento, la posizione dell'Italia in vista del Consiglio europeo - La presidente del Consiglio informa prima il Senato e poi la Camera in vista del Consiglio europeo di giovedì 23 ottobre ... Segnala ilfoglio.it