Il direttore d’orchestra Francesco Di Mauro riceve il Premio alla Sicilianità

Cataniatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo riconoscimento per il direttore d’orchestra Francesco Di Mauro, che domenica sera 19 ottobre 2025, ha ricevuto il Premio alla Sicilianità nell’ambito della 26esima edizione del Premio alla Sicilianità “Cav. Pippo Bertoni”, evento che ogni anno celebra le personalità che si sono distinte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

