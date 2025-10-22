Il direttore d’orchestra Francesco Di Mauro riceve il Premio alla Sicilianità
Ennesimo riconoscimento per il direttore d’orchestra Francesco Di Mauro, che domenica sera 19 ottobre 2025, ha ricevuto il Premio alla Sicilianità nell’ambito della 26esima edizione del Premio alla Sicilianità “Cav. Pippo Bertoni”, evento che ogni anno celebra le personalità che si sono distinte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
MattinaLive. . A MattinaLive abbiamo ospitato Vincenzo Sorrentino, pianista e direttore d’orchestra napoletano. Il 2 dicembre al Teatro Cilea presenterà “Hollymood”, uno spettacolo che unisce colonne sonore iconiche e orchestra sinfonica - facebook.com Vai su Facebook
Il Direttore d’orchestra Francesco Di Mauro insignito del Premio alla Sicilianità “Cav. Pippo Bertoni” ad Augusta - Ennesimo riconoscimento per il Direttore d’orchestra di fama internazionale Francesco Di Mauro, che domenica sera 19 ottobre 2025, ha ricevuto il Premio alla Sicilianità nell’ambito della 26esima ediz ... Riporta blogsicilia.it
L’Orchesta ’Città di Grosseto’ in concerto al San Francesco. Direzione di Di Mauro - L’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" torna ad esibirsi oggi alle 21 con la direzione di Francesco Di Mauro. Si legge su lanazione.it