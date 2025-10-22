Il DigitalMeet si accende con la Startup Marathon | sfida tra 30 imprese innovative
Archiviata la fase di iscrizioni, per Startup Marathon prende il via la competizione. L’edizione 2025 dell’iniziativa promossa da Area Science Park, UniCredit Start Lab e Fondazione Comunica ha visto arrivare più di 60 candidature di startup e Pmi innovative arrivate da più di 30 tra incubatori e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Jump to Digital: il business game che accende l’alfabetizzazione digitale. Stamattina, all’Archivio Antico di Palazzo Bo dell'Università degli studi di Padova, durante l’anteprima ufficiale di DIGITALmeet, abbiamo presentato in esclusiva Jump to Digital, il busine - facebook.com Vai su Facebook
Startup Marathon: la competizione entra nel vivo. 30 imprese in sfida per la finale - Il 23 ottobre si terrà il Digital Day: le 30 startup selezionate presenteranno i loro pitch a una giuria composta da rappresentanti delle imprese, VC partner dell’iniziativa ed esperti provenienti dal ... Riporta edge9.hwupgrade.it