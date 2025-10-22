Il DigitalMeet si accende con la Startup Marathon | sfida tra 30 imprese innovative

Archiviata la fase di iscrizioni, per Startup Marathon prende il via la competizione. L’edizione 2025 dell’iniziativa promossa da Area Science Park, UniCredit Start Lab e Fondazione Comunica ha visto arrivare più di 60 candidature di startup e Pmi innovative arrivate da più di 30 tra incubatori e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

