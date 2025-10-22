Il delitto di Garlasco e l' alibi di Sempio spunta un testimone | Lo scontrino del parcheggio non era suo

Feedpress.me | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sarebbe di Andrea Sempio lo scontrino del parcheggio di piazza Sant'Ambrogio di Vigevano. L’ultima rivelazione sull'alibi dell’amico di Marco Poggi l'hanno raccolta nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla procura di Pavia ed è riportata da «il Corriere della Sera», «La Repubblica» e «La Stampa». Secondo i quotidiani, gli inquirenti, che indagano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

