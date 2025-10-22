Il delitto di Garlasco e l' alibi di Sempio spunta un testimone | Lo scontrino del parcheggio non era suo

Non sarebbe di Andrea Sempio lo scontrino del parcheggio di piazza Sant'Ambrogio di Vigevano. L’ultima rivelazione sull'alibi dell’amico di Marco Poggi l'hanno raccolta nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla procura di Pavia ed è riportata da «il Corriere della Sera», «La Repubblica» e «La Stampa». Secondo i quotidiani, gli inquirenti, che indagano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il delitto di Garlasco e l'alibi di Sempio, spunta un testimone: "Lo scontrino del parcheggio non era suo"

