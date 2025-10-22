il cuore di conad dona 12mila euro a tre associazioni

Conad a sostegno del volontariato di Anzola. Recentemente con l’iniziativa ‘Sosteniamo le passioni’, questo supermercato di Anzola ha donato a tre associazioni del territorio oltre 12 mila euro. E nei giorni scorsi si è tenuta la consegna simbolica dei soldi raccolti – alla presenza del sindaco Paolo Iovino – ai dirigenti della locale Protezione civile, Maurizio Verrucchi ed Edda Draghetti, ad Antonio Giordano, presidente di Ambientiamoci e al presidente e vice presidente di Fobes, Carmine Maddaloni e Simona Ghiselli. "Ci troviamo di fronte a un esempio – ha detto Iovino – di attenzione vera e concreta al territorio e di responsabilità sociale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

