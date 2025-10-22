Il Comune ‘batte’ l’ex dirigente Non fu assunto dopo la prova Il giudice conferma la decisione
La prima vittoria se la aggiudica l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani: il tribunale di Massa ha infatti respinto il ricorso promosso da un ex dirigente contro il Comune. Il riferimento è da ritrovare nell’ex dirigente per il settore servizi alla persona e alla collettività, Giacomo Mannocci: all’inizio di settembre 2022 infatti l’amministrazione decise di non confermare la sua assunzione, avvenuta circa 6 mesi prima. La motivazione ufficiale: secondo l’amministrazione in linea con l’allora segretario generale, Mannocci non aveva superato il cosiddetto ‘periodo di prova’, dopo il quale sarebbe entrato a tempo indeterminato nell’organico del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Il Comiso batte la Barrese: ora è solo in vetta alla classifica. La società: ”Tifosi straordinari. Attendiamo il sostegno del comune” - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta urbanistica Milano, arrestato ex dirigente del Comune. Gip: «Palese coinvolgimento degli indagati nella Salva Milano» - Disposti i domiciliari per Giovanni Oggioni, architetto ex direttore dello Sportello unico edilizia ... Lo riporta ilmessaggero.it
Il Salva Milano adesso è a rischio. Il Comune: stop alla proposta di legge dopo l’arresto dell’ex dirigente - L’arresto dell’ex dirigente del Comune di Milano, Giovanni Oggioni, rimette di nuovo in discussione la norma blocca cantieri conosciuta come Salva Milano. Lo riporta milanofinanza.it
Comune di Milano, corruzione in uffici Urbanistica: arrestato l’ex dirigente Oggioni - La guardia di finanza di Milano ha arrestato questa mattina all’alba l’ex dirigente dell’Urbanistica del Comune di Milano e vice presidente della commissione per il paesaggio, l’architetto Giovanni ... Segnala ilsole24ore.com