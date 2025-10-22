Il Comune ‘batte’ l’ex dirigente Non fu assunto dopo la prova Il giudice conferma la decisione

La prima vittoria se la aggiudica l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani: il tribunale di Massa ha infatti respinto il ricorso promosso da un ex dirigente contro il Comune. Il riferimento è da ritrovare nell’ex dirigente per il settore servizi alla persona e alla collettività, Giacomo Mannocci: all’inizio di settembre 2022 infatti l’amministrazione decise di non confermare la sua assunzione, avvenuta circa 6 mesi prima. La motivazione ufficiale: secondo l’amministrazione in linea con l’allora segretario generale, Mannocci non aveva superato il cosiddetto ‘periodo di prova’, dopo il quale sarebbe entrato a tempo indeterminato nell’organico del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

