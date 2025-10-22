Il Comune attiva 102 tirocini sociali per favorire l' inserimento nel mondo del lavoro

Il Comune di Cesa, in collaborazione con la Regione Campania e nell’ambito del programma Gol-Garanzia Occupabilità Lavoratori, annuncia l’attivazione di 102 tirocini di inclusione sociale destinati a persone in condizioni di svantaggio, con l’obiettivo di favorire l’inserimento o il reinserimento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

