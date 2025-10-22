Il compleanno dorato di Kim Kardashian a Parigi

Una serata indimenticabile per Kim Kardashian che, a Parigi, ha inanellato due eventi importanti nella stessa sera. La star ha prima calcato il red carpet per la premiere della nuova serie tv che la vede protagonista, poi si è diretta alla sua festa di compleanno. Due ovviamente i look, entrambi vintage ed entrambi da capogiro. La capitale francese si è trasformata nel palcoscenico perfetto per celebrare non solo un nuovo capitolo della sua carriera artistica, ma anche un traguardo importante della sua vita. Una vita da protagonista. Kim da teenager Il 21 ottobre Kim Kardashian ha compiuto 45 anni: la sua è un’esistenza straordinaria. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

