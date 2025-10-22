Il compleanno dorato di Kim Kardashian a Parigi
Una serata indimenticabile per Kim Kardashian che, a Parigi, ha inanellato due eventi importanti nella stessa sera. La star ha prima calcato il red carpet per la premiere della nuova serie tv che la vede protagonista, poi si è diretta alla sua festa di compleanno. Due ovviamente i look, entrambi vintage ed entrambi da capogiro. La capitale francese si è trasformata nel palcoscenico perfetto per celebrare non solo un nuovo capitolo della sua carriera artistica, ma anche un traguardo importante della sua vita. Una vita da protagonista. Kim da teenager Il 21 ottobre Kim Kardashian ha compiuto 45 anni: la sua è un’esistenza straordinaria. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Potente, audace e lussuosa Tre piani in un elegante nero opaco, perfetto per far risaltare ogni dettaglio dorato. Ispirata alla maestosità: • Il Piano Centrale: Dominato da un imponente Leone in oro tridimensionale, simbolo di forza e regalità • I Piani Esterni: U - facebook.com Vai su Facebook
Kim Kardashian e il cambio d'abito per il compleanno: festeggia con un Givenchy Couture vintage, in stile Golden Fleece - Per celebrare il suo 45esimo compleanno, Kim Kardashian sceglie il Crazy Horse di Parigi e ben due abiti d'archivio ... Lo riporta vogue.it
Kim Kardashian, 45 anni e zero limiti: il vestito pitonato che conquista Londra - Dopo Parigi, Kim Kardashian conquista Londra in un abito pitonato che è pura dichiarazione di forza femminile. dilei.it scrive
Kim Kardashian celebra il suo 45esimo compleanno: il look da dea greca - Kim Kardashian compie 45 anni e incanta Parigi in un abito vintage Givenchy Haute Couture: corsetto dorato e fascino da vera dea greca. Scrive msn.com