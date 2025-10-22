Il Commissario Montalbano – Un diario del ’43 stasera su Rai 1 | tutte le informazioni sull’episodio
Il Commissario Montalbano – Un diario del ’43 stasera su Rai 1: trama, cast e streaming. Nuovo appuntamento con le repliche de Il Commissario Montalbano: questa sera, 22 ottobre 2025, va in onda l’episodio Un diario del ’43. Torna dunque il personaggio interpretato da Luca Zingaretti, per nuove imperdibili avventure. La puntata di stasera, tratta come sempre dai romanzi di Andrea Camilleri, è andata in onda per la prima volta nel febbraio 2019. Ma qual è la trama e il cast? Appuntamento stasera su Rai 1 a partire dalle 21.30. Trama. Montalbano è chiamato a fare i conti con tre storie che arrivano dal passato: la scoperta, dopo la demolizione di un vecchio silos, di un diario scritto nell’estate del 1943 da un ragazzo che allora aveva quindici anni, un certo Carlo Colussi. 🔗 Leggi su Tpi.it
